Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах Сьяны

17.12.2020 22:21

Фото: xida.ru



В состав группы из десяти человек входили восемь детей возраста 9-12 лет.



Сегодня в 10:45 все они зашли в пещеры, однако к обозначенному времени – к 19:00 – так и не вышли на поверхность. Сразу после этого к месту ЧП направились спасатели.



Сотрудникам МЧС удалось отыскать детей, которые ранее пропали в Сьяновских пещерах, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на информированный источник в подмосковных экстренных службах отмечается, что с детьми, по предварительным данным, все в порядке.



Источник пояснил, что ребята уже вышли навстречу спасателям. Состояние детей оценивается сейчас как удовлетворительное. Помощь медиков никому из них не потребовалась.



В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отметили, что ЧП случилось неподалеку от Домодедово, на территории деревни Старосьяново. После инцидента подмосковный губернатор Андрей Воробьев уже отдал поручение выяснить обстоятельства исчезновения детей в пещерах Сьяны.



Сьяны (Сьяновские каменоломни) – система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Она входит в число наиболее крупных старинных объектов такого рода в России и самая большая в столичном регионе. Протяженность известных ходов составляет около 19 километров.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.12.2020 12:05 В Красноярске найдены младенцы, которых пытались продать в Китай

В Красноярске найдены младенцы, которых пытались продать в Китай 16.12.2020 22:13 В Чечне ликвидировали боевика

В Чечне ликвидировали боевика 16.12.2020 21:42 В Нижегородской области двухлетний ребенок отравился наркотиками

В Нижегородской области двухлетний ребенок отравился наркотиками 16.12.2020 16:13 В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club

В Москве убили 19-летнего курьера Delivery Club 15.12.2020 23:26 В Белгородской области более 500 человек пострадали из-за ледяного дождя