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В Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах Сьяны
17.12.2020 22:21
Фото: xida.ru
В состав группы из десяти человек входили восемь детей возраста 9-12 лет.
Сегодня в 10:45 все они зашли в пещеры, однако к обозначенному времени – к 19:00 – так и не вышли на поверхность. Сразу после этого к месту ЧП направились спасатели.
Сотрудникам МЧС удалось отыскать детей, которые ранее пропали в Сьяновских пещерах, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на информированный источник в подмосковных экстренных службах отмечается, что с детьми, по предварительным данным, все в порядке.
Источник пояснил, что ребята уже вышли навстречу спасателям. Состояние детей оценивается сейчас как удовлетворительное. Помощь медиков никому из них не потребовалась.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отметили, что ЧП случилось неподалеку от Домодедово, на территории деревни Старосьяново. После инцидента подмосковный губернатор Андрей Воробьев уже отдал поручение выяснить обстоятельства исчезновения детей в пещерах Сьяны.
Сьяны (Сьяновские каменоломни) – система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Она входит в число наиболее крупных старинных объектов такого рода в России и самая большая в столичном регионе. Протяженность известных ходов составляет около 19 километров.
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