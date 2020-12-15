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Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
15.12.2020 14:18
Фото: elcomercio.pe
Из-за новых публикаций о его отравлении российский оппозиционер Алексей Навальный собирается обратиться в Следственный комитет и ФСБ России.
Об этом политик сегодня заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления Алексей Навальный намерен действовать, согласно действующему российскому законодательству, пояснил оппозиционер. По его словам, речь идет о статье "Сообщение о преступлении".
В соответствии с этой статьей уголовно-процессуального кодекса будет сделано сообщение о преступлении, и потом обращение направят в ФСБ и СКР. Иной "процедуры здесь не существует", - подчеркнул Навальный.
Ранее в прессе распространились публикации о результатах журналистского расследования, которое проводили The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. По их данным, к нападению на Навального могут оказаться причастны сотрудники ФСБ России. Сам блогер сообщал, что ему известны имена, псевдонимы и адреса всех, кто пытался его отравить.
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