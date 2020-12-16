Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей

16.12.2020 23:09

Фото: funart.pro



Студия знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions в скором времени начнет праздновать пятилетний юбилей.



В официальном Twitter компании уже начали появляться соответствующие публикации.



Разработчики намекнули, что в скором времени выпустят серию постов, которые посвящены пятилетнему юбилею Kojima Productions. Студия уже подготовила "обои" для рабочего стола, выполненные в виде концепт-арта с персонажем, хорошо знакомым геймерам. Поклонников творчества студии ожидает еще целый ряд сюрпризов.



Знаменитый японский геймдизайнер , сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима в прошлом долгое время трудился в компании Konami Digital Entertainment. Воспринимая создание игр как новую возможность для художественного творчества, он руководил внутренней студией и даже занимал пост вице-президента этой организации.



В 2015 году, покинув Konami, Кодзима объявил о создании независимой студии Kojima Productions.



Автор: Злата Богатова

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