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Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей
16.12.2020 23:09
Фото: funart.pro
Студия знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions в скором времени начнет праздновать пятилетний юбилей.
В официальном Twitter компании уже начали появляться соответствующие публикации.
Разработчики намекнули, что в скором времени выпустят серию постов, которые посвящены пятилетнему юбилею Kojima Productions. Студия уже подготовила "обои" для рабочего стола, выполненные в виде концепт-арта с персонажем, хорошо знакомым геймерам. Поклонников творчества студии ожидает еще целый ряд сюрпризов.
Знаменитый японский геймдизайнер, сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима в прошлом долгое время трудился в компании Konami Digital Entertainment. Воспринимая создание игр как новую возможность для художественного творчества, он руководил внутренней студией и даже занимал пост вице-президента этой организации.
В 2015 году, покинув Konami, Кодзима объявил о создании независимой студии Kojima Productions.
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