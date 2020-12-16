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Минобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в Карабахе


16.12.2020 21:00
Минобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в КарабахеФото: ndn.info

Появившиеся в прессе сообщения о том, что российские миротворцы могли оказаться в окружении, не соответствуют действительности, информирует Минобороны РФ.

Ранее в прессе распространились публикации такого рода со ссылкой на заявление премьер-министра Армении.

По данным ряда СМИ, российские миротворцы могли попасть в окружение ВС Азербайджана в окрестностях населенных пунктов Хин Тагер и Хцаберд (Гадрутский район Карабаха). В Министерстве обороны РФ, прокомментировав эти сообщения, указали, что информация не соответствует действительности.

В отечественном военном ведомстве подчеркнули, что все подразделения миротворческих сил РФ, находящиеся сейчас в Нагорном Карабахе, осуществляют поставленные перед ними задачи в обычном режиме. Они действуют как на наблюдательных постах, так и продолжают проводить мониторинг за тем, как стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.

При этом штаб миротворческого контингента поддерживает постоянное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении, используя для этих целей прямые каналы связи, указали в Минобороны.

Напомним, на прошлой неделе после инцидента со стрельбой на территории Гадрутского района Карабаха российские миротворцы обратились к сторонам вооруженного конфликта с требованием соблюдать условия полного прекращения огня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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