|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в Карабахе
16.12.2020 21:00
Фото: ndn.info
Появившиеся в прессе сообщения о том, что российские миротворцы могли оказаться в окружении, не соответствуют действительности, информирует Минобороны РФ.
Ранее в прессе распространились публикации такого рода со ссылкой на заявление премьер-министра Армении.
По данным ряда СМИ, российские миротворцы могли попасть в окружение ВС Азербайджана в окрестностях населенных пунктов Хин Тагер и Хцаберд (Гадрутский район Карабаха). В Министерстве обороны РФ, прокомментировав эти сообщения, указали, что информация не соответствует действительности.
В отечественном военном ведомстве подчеркнули, что все подразделения миротворческих сил РФ, находящиеся сейчас в Нагорном Карабахе, осуществляют поставленные перед ними задачи в обычном режиме. Они действуют как на наблюдательных постах, так и продолжают проводить мониторинг за тем, как стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.
При этом штаб миротворческого контингента поддерживает постоянное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении, используя для этих целей прямые каналы связи, указали в Минобороны.
Напомним, на прошлой неделе после инцидента со стрельбой на территории Гадрутского района Карабаха российские миротворцы обратились к сторонам вооруженного конфликта с требованием соблюдать условия полного прекращения огня.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|