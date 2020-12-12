Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия требует от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

12.12.2020 22:14

Фото: vk.com



После инцидента со стрельбой на территории Гадрутского района Карабаха российские миротворцы обратились к сторонам вооруженного конфликта с требованием соблюдать условия полного прекращения огня.



Соответствующее заявление было сделано официальным представителем штаба миротворческих сил РФ.



Как указали российские миротворцы, стрельба из автоматического стрелкового оружия была зафиксирована на территории Гадрутского района. Сразу после этого посредством прямых каналов связи до сторон довели требование о необходимости соблюдать режим полного прекращения огня, сообщает ТАСС.



В Ереване ранее информировали о том, что ВС Азербайджана сегодня, 12 декабря, перешли в наступление. В Минобороны Армении поясняли, что действия осуществляются в окрестностях населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Вместе с тем, в Баку обвинили армянских военных в провокации, на которую ВС Азербайджана сразу же дали адекватный ответ.



Напомним, 9 ноября, глава РФ Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заключили соглашение о незамедлительном и полном прекращении военных действий в Карабахе.



После подписания этого документа президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил сразу памятные даты - 27 сентября, в честь начала военных действий в Карабахе, и 10 ноября, День победы. 10 декабря в столице Азербайджана провели военный парад в честь победы в Карабахе. На торжественном мероприятии присутствовал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.



Месяц назад в регион для развертывания миротворческого контингента осуществили переброску 1960 военнослужащих РФ, 90 бронетранспортеров и около 400 единиц автомобильной и специальной техники.



Автор: Злата Богатова

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