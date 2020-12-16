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Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабряПриговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабря

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Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабря


16.12.2020 12:35
Приговор по делу Карины Цуркан вынесут 29 декабряФото: 24pressa.ru

Мосгорсуд огласит приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, в конце декабря.

Об этом агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Как стало известно, вердикт по этому делу начнут оглашать 29 декабря в 10:30.

В ходе прений сторон гособвинение ранее обратилось к суду с просьбой приговорить Карину Цуркан к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии общего режима. Адвокаты продолжают настаивать на невиновности своей клиентки и вынесении оправдательного приговора.

Учитывая специфику обвинения, судебные слушания по делу бывшего топ-менеджера "Интер РАО", начавшиеся в Мосгорсуде в конце сентября, проходили при закрытых дверях.

По данным ТАСС, накануне, 15 декабря, вызванный в суд секретный свидетель по этому делу отказался отвечать на какие-либо вопросы. Свою позицию он объяснил тем, что все эти сведения представляют собой гостайну.

Как пояснил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Карины Цуркан, этого свидетеля пытались допросить до начала прения сторон. Речь шла о сотруднике российских спецслужб, с которым пытались побеседовать в течение сорока минут. Однако ни на один из вопросов он так и не дал ответа.

Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии. По данным российских СМИ, предположительно, она могла передавать за рубеж секретную информацию, которая касалась поставок электроэнергии на украинскую территорию. С момента задержания Цуркан отказывается признавать вину.

В частности, весной 2015 года в распоряжение Цуркан оказалась электронная версия "проекта документа Минэнерго", посвященного отдельным аспектам действий энергетических компаний РФ на канале международного сотрудничества. По версии следствия, эти материалы были переданы иностранной спецслужбе не позднее 29 сентября того же года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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