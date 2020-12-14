ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин направил Байдену поздравления с победой на выборах
Путин направил Байдену поздравления с победой на выборах
СМИ: Минфин и структуру Минторга США атаковали хакеры
СМИ: Минфин и структуру Минторга США атаковали хакеры
На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка
На Кубани нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
РБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 летРБК: на фоне пандемии смертность в России стала рекордной за 10 лет
X5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктовX5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктов
Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с нимЛавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКРНавальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
Власти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человекВласти Башкирии не знали о пансионате, где погибли 11 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

X5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктов


12:21
X5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктовФото: smi2.net

Крупнейший в РФ ритейлер, который управляет магазинами "Карусель", "Пятерочка" и "Перекресток" - X5 Retail Group - устанавливает нулевую торговую наценку на ряд товаров, входящих в группу социально значимых.

С сегодняшнего дня по закупочной стоимости будут продаваться хлеб, картофель и черный чай, а также некоторые другие продукты.

Кроме того, среди семи товаров из базовой потребительской корзины указаны макаронные изделия, говяжья тушенка, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко, передает агентство "Интерфакс". Предполагается, что торговые расходы на такие товары, в том числе, затраты на аренду, коммунальные платежи, логистику, а также заработную плату сотрудников, будут покрывать за счет компании.

Покупатели смогут легко заметить на полках магазинов указанные товары - их пометят специальными ценниками, отмечает пресс-служба ритейлера.

По словам главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана, которого цитирует пресс-служба компании, обнуление наценки позволит уменьшить розничные цены на самые востребованные продукты, а это сейчас имеет особое значение для представителей социально незащищенных групп. Шехтерман выразил надежду на то, что их инициативу поддержат не только коллеги по отрасли, но и производители с поставщиками. В результате удастся не допустить роста цен и оказать поддержку покупателям.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил о том, что стоимость масла и сахара будет сдерживаться вплоть до апреля. Соответствующие соглашения с розничными сетями заключат до 20 декабря, отметил глава ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за работавших ночью баровВ Петербурге возбудили два уголовных дела из-за работавших ночью баров
Россия требует от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемириеРоссия требует от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
Навальный намерен обратиться в ФСБ и СКРНавальный намерен обратиться в ФСБ и СКР
Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителяЕфремов написал еще одно письмо близким погибшего водителя
В Финляндии заверили в отсутствии угроз из-за инцидента на АЭСВ Финляндии заверили в отсутствии угроз из-за инцидента на АЭС

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru