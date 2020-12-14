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X5 Retail Group снижает стоимость семи социально значимых продуктов
12:21
Фото: smi2.net
Крупнейший в РФ ритейлер, который управляет магазинами "Карусель", "Пятерочка" и "Перекресток" - X5 Retail Group - устанавливает нулевую торговую наценку на ряд товаров, входящих в группу социально значимых.
С сегодняшнего дня по закупочной стоимости будут продаваться хлеб, картофель и черный чай, а также некоторые другие продукты.
Кроме того, среди семи товаров из базовой потребительской корзины указаны макаронные изделия, говяжья тушенка, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко, передает агентство "Интерфакс". Предполагается, что торговые расходы на такие товары, в том числе, затраты на аренду, коммунальные платежи, логистику, а также заработную плату сотрудников, будут покрывать за счет компании.
Покупатели смогут легко заметить на полках магазинов указанные товары - их пометят специальными ценниками, отмечает пресс-служба ритейлера.
По словам главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана, которого цитирует пресс-служба компании, обнуление наценки позволит уменьшить розничные цены на самые востребованные продукты, а это сейчас имеет особое значение для представителей социально незащищенных групп. Шехтерман выразил надежду на то, что их инициативу поддержат не только коллеги по отрасли, но и производители с поставщиками. В результате удастся не допустить роста цен и оказать поддержку покупателям.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил о том, что стоимость масла и сахара будет сдерживаться вплоть до апреля. Соответствующие соглашения с розничными сетями заключат до 20 декабря, отметил глава ведомства.
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