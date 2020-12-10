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Цены на масло и сахар зафиксируют до апреля
16:35
Фото: with-sport.com
Стоимость масла и сахара будет сдерживаться вплоть до апреля, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующие соглашения с розничными сетями заключат до 20 декабря, отметил глава ведомства.
По словам Максима Решетникова, соглашения о снижении цен с производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены в течение ближайших дней, передает агентство "Интерфакс". Договоренности предусматривают понижение стоимости при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены на срок до конца первого квартала следующего года, пояснил министр экономического развития.
Глава ведомства также напомнил о том, что основные параметры этих соглашений обсуждались в ходе встречи, состоявшейся 10 декабря. Мероприятие с участием производителей проходило под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в нем также участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, ФНС и Генпрокуратуры.
Ранее российский президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты. Как заявил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, после согласования уже в начале следующей недели должны быть выпущены "соответствующие управленческие решения в виде документов".
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