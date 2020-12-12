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Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели
14:36
Фото: divanews.ru
Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели, заявил глава РФ Владимир Путин.
Президент говорил об этом в ходе совещания по экономическим вопросам, запись которого была показана в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти вопросы необходимо "решить в течение недели". Глава российского государства подчеркнул, что после согласования уже в начале следующей недели должны быть выпущены "соответствующие управленческие решения в виде документов", передает ТАСС.
Глава государства отметил, что сейчас в мире самый большой темп стоимости отмечается у растительного масла — 30,8%. В нашей стране этот продукт подорожал на 23,8%, и если не принять меры, цена на него "будет расти дальше".
Президент также выступил с резкой критикой в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По словам Владимира Путина, не нужно экспериментировать с ценами на продукты, когда "безработица растет, доходы сокращаются". В результате "базовые продукты дорожают вот на такие величины", — заявил глава государства, выслушав доклад министра.
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