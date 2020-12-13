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Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
13.12.2020 14:03
Фото: vk.com
Зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, нейтрализует SARS-CoV-2 почти на 100% за очень короткое время, выяснили ученые. Соответствующее исследование проводили в школе общественного здравоохранения Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси, передает ТАСС.
Зубные пасты, в составе которых есть такие вещества как цинк и фторид олова, обладают свойством за две минуты почти на 100% нейтрализовать возбудитель заболевания. Кроме того, подобным действием обладает жидкость с цетилпиридинием хлоридом, предназначенная для полоскания рта.
Результаты исследований, которые проводились по заказу производителей зубной пасты Colgate-Palmolive, были опубликованы в профильном издании Dental Tribune. В отчете указано, что некоторые виды зубных паст позволяют практически полностью нейтрализовать SARS-CoV-2 за очень короткое время. Специалисты намерены опубликовать окончательные результаты своих экспериментов до конца декабря.
Ранее немецкие исследователи выяснили, что сок черноплодной рябины в течение пяти минут способен уничтожить около 97% коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма. Ученые проводили исследование, во время которого вирусы перемешивались с разными натуральными продуктами. Затем смесь выдерживалась в условиях комнатной температуры.
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