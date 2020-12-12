Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах Казахстана

12.12.2020 23:08

Фото: cdnvideo.ru



Неоднозначную реакцию в нижней палате парламента вызвали слова депутата Государственной думы РФ Вячеслава Никонова о территории Казахстана.



По мнению Олега Шеина, это заявление было ошибочным.



Комментарий по поводу недавнего высказывания Вячеслава Никонова появился в ТГ-канале депутата Госдумы Олега Шеина ("Справедливая Россия"). По его словам, решения о границах республик принимались руководством Советского Союза, которое тот период являлось надреспубликанским органом.



Кроме того, такого рода реплики можно назвать неосторожными, отметил парламентарий. Отреагировав на слова коллеги, Шеин написал, что "еще с Астаной нам не хватало пояса напряжения".



Ранее в МИД Казахстана для вручения ноты вызвали российского дипломата. С недоумением отреагировав на слова Вячеслава Никонова, иностранные представители подчеркнули, что в последнее время ряд российских политиков позволяет себе провокационные реплики в отношении их государства. Подобные действия способны нанести ущерб двусторонним союзническим отношениям между странами, подчеркнули в МИД Казахстана.



Напомним, депутат Госдумы Никонов РФ в эфире Первого канала ранее заявил о том, что территория Казахстана представляет собой "большой подарок" Москвы. Позднее он пояснил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами Республики Казахстан, интересы этого государства были соблюдены в полной мере.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.12.2020 14:36 Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели

Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели 12.12.2020 22:14 Россия требует от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Россия требует от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие 12.12.2020 13:23 Власти Швейцарии ввели санкции в отношении Лукашенко

Власти Швейцарии ввели санкции в отношении Лукашенко 11.12.2020 13:09 В Кремле подтвердили попытки других стран дискредитировать «Спутник V»

В Кремле подтвердили попытки других стран дискредитировать «Спутник V» 10.12.2020 23:03 Путин прокомментировал гибель журналистки Славиной