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В Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах Казахстана
12.12.2020 23:08
Фото: cdnvideo.ru
Неоднозначную реакцию в нижней палате парламента вызвали слова депутата Государственной думы РФ Вячеслава Никонова о территории Казахстана.
По мнению Олега Шеина, это заявление было ошибочным.
Комментарий по поводу недавнего высказывания Вячеслава Никонова появился в ТГ-канале депутата Госдумы Олега Шеина ("Справедливая Россия"). По его словам, решения о границах республик принимались руководством Советского Союза, которое тот период являлось надреспубликанским органом.
Кроме того, такого рода реплики можно назвать неосторожными, отметил парламентарий. Отреагировав на слова коллеги, Шеин написал, что "еще с Астаной нам не хватало пояса напряжения".
Ранее в МИД Казахстана для вручения ноты вызвали российского дипломата. С недоумением отреагировав на слова Вячеслава Никонова, иностранные представители подчеркнули, что в последнее время ряд российских политиков позволяет себе провокационные реплики в отношении их государства. Подобные действия способны нанести ущерб двусторонним союзническим отношениям между странами, подчеркнули в МИД Казахстана.
Напомним, депутат Госдумы Никонов РФ в эфире Первого канала ранее заявил о том, что территория Казахстана представляет собой "большой подарок" Москвы. Позднее он пояснил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами Республики Казахстан, интересы этого государства были соблюдены в полной мере.
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