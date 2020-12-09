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В Баку проводят парад в честь победы в Карабахе
13:41
Фото: vk.com
В столице Азербайджана сегодня проводят военный парад в честь победы в Карабахе.
На торжественном мероприятии присутствует турецкий лидер Реджеп Эрдоган, прибывший в Баку с официальным двухдневным визитом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил сразу памятные даты - 27 сентября, в честь начала военных действий в Карабахе, и 10 ноября, День победы.
Парад, посвященный победному для Баку окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, проводится на площади Свободы. В Минобороны Азербайджана рассказали о том, что в торжественном мероприятии задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих. В рамках парада предполагается продемонстрировать около полутора сотен единиц военной техники.
Кроме того, во время парада азербайджанские военные намерены показать на площади и трофейную технику, которая была захвачена ими в ходе боевых действий.
Торжественное мероприятие посетил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне, 9 декабря, прибыл в Баку с официальным двухдневным визитом.
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