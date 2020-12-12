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Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за COVID-19
12.12.2020 14:09
Фото: redstar.ru
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса в Соединенных Штатов до конца года прекратило работу Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.
Соответствующая информация появилась в твиттере дипмиссии.
Как стало известно, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 до конца 2020 года прекращает работу Генеральное консульство России в Нью-Йорке.
Объявив о временном закрытии на карантин, представители дипмиссии пояснили, что прием ранее записавшихся посетителей будет возобновлен сразу после открытия, в следующем году. Их примут в приоритетном порядке, указано в твиттере дипведомства.
Согласно последним данным, которые приводит американский университет Джонса Хопкинса, собирающий статистику по COVID-19 со всего мира, за период с начала пандемии в США зарегистрировали уже более 15,8 млн инфицированных.
Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в Соединенных Штатах скончались уже около 295 тыс. человек.
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