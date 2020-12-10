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Путин прокомментировал гибель журналистки Славиной


10.12.2020 23:03
Путин прокомментировал гибель журналистки СлавинойФото: smi2.net

Президент РФ Владимир Путин не увидел в гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной вины сотрудников следственных органов, передает агентство "Интерфакс". Глава государства прокомментировал трагическое происшествие в ходе состоявшегося сегодня заседания Совета по правам человека.

Российскому лидеру рассказал о случившемся член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский. Выслушав сообщение о покончившей с собой после обыска в Нижнем Новгороде журналистке Ирине Славиной, Владимир Путин высказал мнение о том, что смерть женщины не связана со злоупотреблениями следствия.

Мысловский, в частности, указывал на абсолютный непрофессионализм, по его мнению, как проводившего обыск следователя, так и его руководителей. Он также напомнил о спецназовцах и выламывании дверей. В ходе последующей проверки представители СКР пришли к выводу, что никаких оснований для продолжения расследования нет. Гибель Славиной, указывалось в официальном документе, никак не связана с обыском, проводившимся у нее за день до ЧП.

Уточнив, что Славина была лишь свидетелем, президент предположил, что у нее не было причин для суицида. Кроме того, Путин указал, что журналистка могла являться "психически неуравновешенным человеком".

Ирина Славина погибла в центре Нижнего Новгорода, совершив самосожжение, 2 октября. За сутки до этого к ней пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. В СУ СКР по Нижегородской области отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти журналистки.

Ранее Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова. Президент РФ связал обвинения в его адрес не с журналистской деятельностью, а периодом, когда он уже работал в "Роскосмосе".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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