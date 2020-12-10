|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин прокомментировал гибель журналистки Славиной
10.12.2020 23:03
Фото: smi2.net
Президент РФ Владимир Путин не увидел в гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной вины сотрудников следственных органов, передает агентство "Интерфакс". Глава государства прокомментировал трагическое происшествие в ходе состоявшегося сегодня заседания Совета по правам человека.
Российскому лидеру рассказал о случившемся член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский. Выслушав сообщение о покончившей с собой после обыска в Нижнем Новгороде журналистке Ирине Славиной, Владимир Путин высказал мнение о том, что смерть женщины не связана со злоупотреблениями следствия.
Мысловский, в частности, указывал на абсолютный непрофессионализм, по его мнению, как проводившего обыск следователя, так и его руководителей. Он также напомнил о спецназовцах и выламывании дверей. В ходе последующей проверки представители СКР пришли к выводу, что никаких оснований для продолжения расследования нет. Гибель Славиной, указывалось в официальном документе, никак не связана с обыском, проводившимся у нее за день до ЧП.
Уточнив, что Славина была лишь свидетелем, президент предположил, что у нее не было причин для суицида. Кроме того, Путин указал, что журналистка могла являться "психически неуравновешенным человеком".
Ирина Славина погибла в центре Нижнего Новгорода, совершив самосожжение, 2 октября. За сутки до этого к ней пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. В СУ СКР по Нижегородской области отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти журналистки.
Ранее Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова. Президент РФ связал обвинения в его адрес не с журналистской деятельностью, а периодом, когда он уже работал в "Роскосмосе".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|