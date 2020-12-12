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Выходит альбом, созданный Крисом Корнеллом за год до смерти


12.12.2020 12:02
Выходит альбом, созданный Крисом Корнеллом за год до смертиФото: cbc.ca

Близкие известного американского рок-музыканта Криса Корнелла сообщают о выпуске его последнего альбома.

Лидер коллективов Soundgarden и Audioslave, умерший весной 2017 года, записал эти песни примерно за год до кончины.

Как стало известно, Крис Корнелл записывал свой последний альбом примерно за год до смерти. По словам вдовы музыканта, выбор композиций отражает "личный взгляд" ее покойного супруга "на любимых исполнителей и песни, которые имели для него значение".

На стримминговые сервисы, отмечает "Би-би-си", альбом поступил уже 11 декабря. Предполагается, что на физических носителях его выпустят в марте следующего года.

В альбом, получивший название No One Sings Like You Anymore, вошли каверы на песни Джона Леннона, Гарри Нилсона, Принса и группы ELO. Кавер на песню Patience, звучавшую в исполнении Guns N' Roses, опубликовали в минувшем июле.

В прошлом году лидер Soundgarden посмертно стал лауреатом Grammy.

Музыкант скончался 17 мая 2017 года. Первоначальные предположения о суициде 52-летнего Криса Корнелла по итогам официального расследования позже подтвердила полиция Детройта.

Автор: Злата Богатова

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