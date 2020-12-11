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При взрыве в КЧР получили ранения шесть силовиков
11.12.2020 16:04
Фото: kapital.kz
В результате инцидента в Карачаево-Черкесии, где сегодня совершил самоподрыв террорист-смертника, пострадали шесть человек.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как стало известно, злоумышленник, прорвавшийся через оцепление, привел в действие взрывное устройство, когда его пытались задержать.
По данным НАК, шесть сотрудников правоохранительных органов в результате ЧП получили легкие ранения. Пострадавшим незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.
Представители комитета пояснили, что пострадавших среди местного гражданского населения не было.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о неустановленном взрывном устройстве небольшой мощности, сработавшем у здания отдела ФСБ, которое находится в населенном пункте Учкекен. Когда правоохранители осматривали место происшествия, к ним приблизился смертник.
Личность мужчины, который совершил самоподрыв, устанавливается.
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