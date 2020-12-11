Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арест

11.12.2020 09:23

Фото: sledcom.ru



Доктора медицинских наук Оксану Паклину, которая заведует патологоанатомическим отделением Боткинской больницы, поместили под домашний арест.



Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.



Врача поместили под домашний арест в рамках уголовного дела о получении особо крупной взятки, пояснила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Как стало известно, решение в отношении Оксаны Паклиной было вынесено на срок до 7 февраля.



До этого суд уже выдал санкцию на арест на аналогичный срок еще одного фигуранта этого дела - руководителя ООО "Центральный национальный биобанк" (ЦНБ) Алексея Подлубного. Как указано на сайте этой организации, она создает "коллекции биологических образцов человека" для проведения разного рода медицинских исследований.



Оксана Паклина является доктором медицинских наук, она автор 100 научных работ, которые в прошлом выходили в отечественных и иностранных журналах. Судя по информации, размещенной на официальном портале Боткинской больницы, Паклина является главным научным сотрудником отделения патанатомии Института хирургии им. Вишневского.



Ранее Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн. В РФ был экстрадирован Юрий Хохлов, в прошлом занимавший пост советника главы Федерального агентства по рыболовству. По версии следствия, не позже апреля 2016 года высокопоставленный чиновник, действовавший по предварительному сговору с рядом других лиц, запросил у потерпевшего указанную сумму в иностранной валюте за содействие в трудоустройстве на руководящий пост в Росрыболовстве.



Автор: Злата Богатова

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