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Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
6.12.2020 20:57
Фото: vk.com
В Россию экстрадирован Юрий Хохлов, в прошлом занимавший пост советника главы Федерального агентства по рыболовству.
Об этом российские СМИ передают со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.
Как пояснили в ведомстве, Юрий Хохлов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, не позже апреля 2016 года высокопоставленный чиновник, действовавший по предварительному сговору с рядом других лиц, запросил у потерпевшего $7 млн. Деньги предназначались для Хохлова и его соучастников за содействие в трудоустройстве на руководящий пост в Росрыболовстве. Однако исполнять эти обязательства Хохлов не собирался, отметил Иванов.
Представитель Генпрокуратуры сообщил, что Хохлову не удалось осуществить до конца преступный умысел из-за обстоятельств, которые от него не зависели. Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ после того, как им передали часть требуемых денег в размере 300 тыс. долларов. Вскоре выяснилось, что Хохлов покинул страну. Осенью 2018 года он был задержан на территории Кипра, в связи с чем российские власти направили туда запрос о выдаче экс-чиновника.
В российских СМИ уточняется, что бывший советник руководителя Росрыболовства обещал трудоустроить неназванного гражданина в Камчатский научный институт рыбного хозяйства и океанографии.
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