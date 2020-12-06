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Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн


6.12.2020 20:57
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млнФото: vk.com

В Россию экстрадирован Юрий Хохлов, в прошлом занимавший пост советника главы Федерального агентства по рыболовству.

Об этом российские СМИ передают со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

Как пояснили в ведомстве, Юрий Хохлов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, не позже апреля 2016 года высокопоставленный чиновник, действовавший по предварительному сговору с рядом других лиц, запросил у потерпевшего $7 млн. Деньги предназначались для Хохлова и его соучастников за содействие в трудоустройстве на руководящий пост в Росрыболовстве. Однако исполнять эти обязательства Хохлов не собирался, отметил Иванов.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что Хохлову не удалось осуществить до конца преступный умысел из-за обстоятельств, которые от него не зависели. Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ после того, как им передали часть требуемых денег в размере 300 тыс. долларов. Вскоре выяснилось, что Хохлов покинул страну. Осенью 2018 года он был задержан на территории Кипра, в связи с чем российские власти направили туда запрос о выдаче экс-чиновника.

В российских СМИ уточняется, что бывший советник руководителя Росрыболовства обещал трудоустроить неназванного гражданина в Камчатский научный институт рыбного хозяйства и океанографии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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