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СКР не будет возбуждать дело о гибели Ирины Славиной
17.11.2020 06:48
Фото: nnov-online.ru
Как стало известно, посмертная экспертиза выявила у погибшей журналистки "признаки психического расстройства", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Александра Караваева.
По словам юриста, который представляет интересы членов семьи Ирины Славиной, официальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела приняли 2 ноября.
Родственники погибшей в Нижнем Новгороде журналистки получили официальное уведомление 13 ноября. Как пояснил Александр Караваев, решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимал следователь, по распоряжению которого ранее был проводен обыск у Ирины Славиной.
Проверка проводилась тем же самым следователем, и он выяснял, были ли допущены нарушения им самим или его подчиненными в ходе обыска, состоявшегося за день до гибели журналистки. Учитывая этот факт, родственники Славиной продолжают настаивать на том, чтобы материалы направили в центральный аппарат СКР, отметил адвокат.
Караваев также рассказал о результатах посмертной психолого-психиатрической экспертизы, которая была назначена следствием. В заключении указано, что имеются довольно веские основания полагать, что у Ирины Славиной в прошлом наблюдались признаки некого расстройства психики. В официальном документе упоминаются такие обстоятельства, как частая смена работы в связи с "неуживчивостью и конфликтностью", а также отсутствие близких друзей. Кроме того, Славиной были свойственны "эгоизм" и "перепады настроения", а при написании постов в сети - "иронично-экзальтированная манера".
В ходе проверки следователь выяснил, что обыск, состоявшийся накануне трагической гибели Славиной, осуществлялся корректно, и сама журналистка это подтверждала.
Ранее Славина написала в соцсети о том, что ранним утром к ней в квартиру пришли "с бензорезом и фомкой" двенадцать человек - оперативных сотрудников и понятых. "Будучи голой" в тот момент, она "одевалась уже под присмотром" незнакомой женщины, сообщала журналистка, описывая обыск. При этом связаться с адвокатом ей не разрешили, как и вывести на улицу собаку, отмечала Славина. На следующий день, 2 октября 2020 года, она погибла возле здания областного ГУ МВД.
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