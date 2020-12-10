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Путин прокомментировал дело Сафронова


10.12.2020 20:15
Путин прокомментировал дело СафроноваФото: smi2.net

Президент РФ Владимир Путин связал дело против Ивана Сафронова с периодом, когда он уже работал в "Роскосмосе".

Как пояснил глава государства, обвинения не связаны с профессиональной журналистской деятельностью и относятся ко времени, когда бывший сотрудник "Коммерсанта" уже занимал пост советника руководителя госкопорации.

Советника руководителя "Роскосмоса", экс-сотрудника "Ведомостей" и "Коммерсанта" Ивана Сафронова обвиняют в госизмене не за его журналистскую деятельность, подчеркнул Владимир Путин. По словам российского президента, речь идет о связях с европейской спецслужбой в период, когда он уже являлся представителем госкорпорации.

На эту тему глава РФ говорил в ходе заседания Совета по правам человека. Трансляция велась телевизионным каналом "Россия 24". По словам Владимира Путина, Ивана Сафронова "осудили не за то, что он работал журналистом". Дело заключается в том, что он мог передавать за рубеж секретные сведения, будучи советником главы "Роскосмоса", пояснил президент.

Позднее высказывание Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля пояснил, что глава государства оговорился, когда назвал Сафронова осужденным, сообщает РИА Новости.

Ранее представители "Роскосмоса" заявили о том, что Ивану Сафронову следствие инкриминирует госизмену, и преступление могло быть совершено примерно за три года до того, как он начал работать в корпорации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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