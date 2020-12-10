Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США обновился антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

10.12.2020 08:57

Фото: rollingstone.com



В Соединенных Штатах за минувшие сутки было зафиксировано более трех тысяч смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19.



Как пишет The New York Times, количество является рекордно высоким за период с начала пандемии.



За одни сутки в больницах США скончались 3011 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает газета, которая собирает собственную статистику по распространению COVID-19.



В прошлый раз рекордно большое число летальных исходов фиксировалось около недели назад, когда в Соединенных Штатах за 24 часа умерли 2760 пациентов. Количество скончавшихся от осложнений коронавируса оказалось таким высоким впервые с апреля.



По состоянию на 9 декабря в США уже было зарегистрировано свыше 15,1 млн инфицированных, в том числе, более 215 тыс. - за последние сутки. Скончались более 266 тыс. пациентов.



Автор: Злата Богатова

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