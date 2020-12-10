|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США обновился антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
10.12.2020 08:57
Фото: rollingstone.com
В Соединенных Штатах за минувшие сутки было зафиксировано более трех тысяч смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19.
Как пишет The New York Times, количество является рекордно высоким за период с начала пандемии.
За одни сутки в больницах США скончались 3011 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает газета, которая собирает собственную статистику по распространению COVID-19.
В прошлый раз рекордно большое число летальных исходов фиксировалось около недели назад, когда в Соединенных Штатах за 24 часа умерли 2760 пациентов. Количество скончавшихся от осложнений коронавируса оказалось таким высоким впервые с апреля.
По состоянию на 9 декабря в США уже было зарегистрировано свыше 15,1 млн инфицированных, в том числе, более 215 тыс. - за последние сутки. Скончались более 266 тыс. пациентов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|