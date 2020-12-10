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Белорусские власти ограничивают выезд из страны из-за COVID-19
10.12.2020 08:19
Фото: womankids.ru
Как указывается в соответствующем постановлении Совета министров Беларуси, ограничения на въезд вводиться не будут.
Решение официально вступит в силу через десять дней, 21 декабря.
Ограничительные меры будут распространяться на все наземные пункты пропуска. Документ, принятый Советом министров Белоруссии, вносит коррективы в постановление от 8 апреля, которое вводило меры в целях предотвращения распространения COVID-19. С текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Совмина РБ.
Все, кто прибывает в Белоруссию, должны будут выдержать 10-дневный период самоизоляции. При этом иностранным гражданам старше шести лет необходимо иметь при себе оригинал или копию медицинского документа (в бумажном или электронном виде) об отрицательном результате лабораторного теста на COVID-19.
Согласно последним официальным данным, за период с начала пандемии в Белоруссии было зарегистрировано в общей сложности 152 453 случая заражения коронавирусом, что составляет около 1,60% от общего населения страны. Скончались 1 230 пациентов.
Минувшей весной, когда по миру прошла первая волна коронавируса, белорусское руководство отказалось от введения карантина. В стране продолжали проводить массовые мероприятия, состоялась кампания по выборам президента. Сейчас власти подчеркивают, что система здравоохранения Беларуси полностью готова к работе в условиях второй волны.
В середине минувшего ноября на фоне роста количества заражений белорусский Минздрав выразил намерение перепрофилировать все лаборатории страны под ПЦР-тестирование на COVID-19. В настоящее время практически по всей территории Белоруссии действует обязательный масочный режим.
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