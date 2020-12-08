ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов
17 штатов выступают за пересмотр итогов выборов в США17 штатов выступают за пересмотр итогов выборов в США
Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в ПрагеРоссия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
Сильное землетрясение произошло близ ИркутскаСильное землетрясение произошло близ Иркутска
Ефремов написал еще одно письмо близким погибшего водителяЕфремов написал еще одно письмо близким погибшего водителя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов


07:43
Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктовФото: divanews.ru

Повышение стоимости продуктов питания в РФ никак не связано с продолжающейся коронавирусной пандемией, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам, которое проводил президент накануне, 9 декабря.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов первой необходимости, включая хлеб, муку, подсолнечное масло и сахар. Подчеркнув, что подобное недопустимо, российский лидер отдал правительству поручение предпринять соответствующие меры.

Глава государства с возмущением отреагировал на продолжающийся рост цен, отметив, что ситуация никак не связана с продолжающейся коронавирусной пандемией. Говоря о причинах, Путин выделил влияние экспорта товаров и динамику цен на мировых рынках.

По словам президента, известны "все инструменты сдерживания роста цен" по наиболее актуальным позициям. Необходимо лишь "своевременно реагировать" на изменения ситуации. Путин подчеркнул, что ожидает "не просто предложений, но конкретных мер и сроков, когда эти меры должны быть приняты".

Российский лидер также высказался на тему темпов инфляции, которая поднялась выше 4%, преодолев целевой ориентир Центробанка. При этом показатели безработицы продолжают снижаться, и такая тенденция сохраняется с августа.

Напомним, ранее производители мяса предупредили о возможном подорожании говядины в России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Пентагоне допускают военное превосходство Китая над СШАВ Пентагоне допускают военное превосходство Китая над США
В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 годуВ ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
Украинский футболист за шпионаж против России получил 12 летУкраинский футболист за шпионаж против России получил 12 лет
В Минздраве опровергли предложение ограничивать передвижение по РФВ Минздраве опровергли предложение ограничивать передвижение по РФ
В Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницуВ Москве задержан полицейский, выстреливший в школьницу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru