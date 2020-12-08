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Путин указал на отсутствие связи между пандемией и подорожанием продуктов
07:43
Фото: divanews.ru
Повышение стоимости продуктов питания в РФ никак не связано с продолжающейся коронавирусной пандемией, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Речь об этом шла на совещании по экономическим вопросам, которое проводил президент накануне, 9 декабря.
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов первой необходимости, включая хлеб, муку, подсолнечное масло и сахар. Подчеркнув, что подобное недопустимо, российский лидер отдал правительству поручение предпринять соответствующие меры.
Глава государства с возмущением отреагировал на продолжающийся рост цен, отметив, что ситуация никак не связана с продолжающейся коронавирусной пандемией. Говоря о причинах, Путин выделил влияние экспорта товаров и динамику цен на мировых рынках.
По словам президента, известны "все инструменты сдерживания роста цен" по наиболее актуальным позициям. Необходимо лишь "своевременно реагировать" на изменения ситуации. Путин подчеркнул, что ожидает "не просто предложений, но конкретных мер и сроков, когда эти меры должны быть приняты".
Российский лидер также высказался на тему темпов инфляции, которая поднялась выше 4%, преодолев целевой ориентир Центробанка. При этом показатели безработицы продолжают снижаться, и такая тенденция сохраняется с августа.
Напомним, ранее производители мяса предупредили о возможном подорожании говядины в России.
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