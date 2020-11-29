Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Производители мяса предупреждают о подорожании говядины в России

12:06

Фото: dlyakota.ru



В течение 2020 года в РФ поднялась стоимость говядины, и, вероятно, цены продолжат расти и дальше, считают производители.



Об этом сегодня передает РБК, приводя комментарий Национального союза мясопереработчиков.



Как отмечают в организации, за девять месяцев текущего года производственные цены на мясо крупного рогатого скота стали выше 17,5%. По данным Минсельхоза, средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей за год возросла на 6% и составляет сейчас около 244 тыс. руб. за тонну (информация приводится по состоянию на конец ноября).



По информации, которую приводит Росстат, розничные цены на говядину в минувшем октябре стали больше на 3% в годовом выражении, составив в среднем 356,8 руб. за килограмм. Стоимость бескостной говядины при этом увеличилась также на 3%, ее можно приобрести по цене порядка 503 руб. за килограмм.



В Национальном союзе мясопереработчиков пояснили, что подорожание обусловлено ростом стоимости импортного мяса, которое связано с девальвацией рубля. Вместе с тем, играет роль и недостаточно быстрое развитие отечественного производства говядины, констатировали в организации.



Ранее эксперт поделился прогнозом относительно стоимости свинины. По мнению руководителя НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Плеханова Михаила Ананьева, вряд ли цены на этот вид продукции существенно изменятся зимой 2021 года. В комментарии ИА REGNUM он дал оценку сообщениям о том, что в текущем году в России свинины произведено почти на 10% больше, чем в прошлом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 216

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2020 09:47 В России пенсионеров могут проверить на дополнительные доходы

В России пенсионеров могут проверить на дополнительные доходы 28.11.2020 13:12 Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5%

Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5% 26.11.2020 09:06 В России запускается программа льготной ипотеки для молодежи

В России запускается программа льготной ипотеки для молодежи 24.11.2020 17:13 Forbes назвал лучших работодателей России

Forbes назвал лучших работодателей России 18.11.2020 07:25 Банки предлагают блокировать подозрительные карточные переводы