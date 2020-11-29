|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Производители мяса предупреждают о подорожании говядины в России
12:06
Фото: dlyakota.ru
В течение 2020 года в РФ поднялась стоимость говядины, и, вероятно, цены продолжат расти и дальше, считают производители.
Об этом сегодня передает РБК, приводя комментарий Национального союза мясопереработчиков.
Как отмечают в организации, за девять месяцев текущего года производственные цены на мясо крупного рогатого скота стали выше 17,5%. По данным Минсельхоза, средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей за год возросла на 6% и составляет сейчас около 244 тыс. руб. за тонну (информация приводится по состоянию на конец ноября).
По информации, которую приводит Росстат, розничные цены на говядину в минувшем октябре стали больше на 3% в годовом выражении, составив в среднем 356,8 руб. за килограмм. Стоимость бескостной говядины при этом увеличилась также на 3%, ее можно приобрести по цене порядка 503 руб. за килограмм.
В Национальном союзе мясопереработчиков пояснили, что подорожание обусловлено ростом стоимости импортного мяса, которое связано с девальвацией рубля. Вместе с тем, играет роль и недостаточно быстрое развитие отечественного производства говядины, констатировали в организации.
Ранее эксперт поделился прогнозом относительно стоимости свинины. По мнению руководителя НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Плеханова Михаила Ананьева, вряд ли цены на этот вид продукции существенно изменятся зимой 2021 года. В комментарии ИА REGNUM он дал оценку сообщениям о том, что в текущем году в России свинины произведено почти на 10% больше, чем в прошлом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|