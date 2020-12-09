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В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за работавших ночью баров
9.12.2020 19:42
Фото: smi2.net
По результатам ночного рейда по заведениям общепита Северной столицы было возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения антикоронавирусных ограничений. Вопреки распоряжению Смольного, заведения продолжали работу в неустановленное время, информирует пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Как стало известно, нарушения были выявлены в ночь с 8 на 9 декабря на территории Центрального района Санкт-Петербурга. Два заведения нарушали установленные властями города санитарно-эпидемиологические нормы. Следственные органы возбудили в их отношении уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По данным ведомства, работали бары на улице Рубинштейна. Сейчас уже начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях выяснения всех обстоятельств случившегося и установления лиц, которые понесут ответственность за нарушения закона.
Рейд проводился в ночь на среду совместными силами представителей полиции, СКР, Росгвардии и Роспотребнадзора. После проверки в полицию доставили трех человек, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга.
Ранее власти Северной столицы постановили ограничить время работы баров и ресторанов до 23:00. Меры призваны препятствовать распространению коронавируса. Кроме того, в период с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января предприятиям общепита разрешается принимать посетителей исключительно с 06:00 до 19:00. В новогодние праздники - с 30 декабря и вплоть до 3 января деятельность этих заведений должна быть прекращена, им разрешается работать лишь навынос.
В ответ на постановление правительства более сотни владельцев баров и кафе Северной столицы выразили намерение проигнорировать эти требования. Представители заведений начали присоединяться к т.н. "Карте сопротивления", подчеркивая, что если они не будут работать в праздничный период, им придется закрыться.
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