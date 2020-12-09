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В зоопарке Барселоны четыре льва заразились COVID-19


9.12.2020 15:55
В зоопарке Барселоны четыре льва заразились COVID-19Фото: vk.com

Коронавирус подтвердился сразу у четырех хищников, которые содержатся в зоопарке Барселоны, передает El Pais.

По данным газеты, власти Испании уже начали расследование, выясняя, как животные могли заразится коронавирусом.

Состояние львов, у которых подтвердился COVID-19, ветеринары считают удовлетворительным. Животным уже оказали помощь. По данным испанских СМИ, протекание коронавируса напоминает у хищников "очень легкий грипп".

Отмечается, что львы, остающиеся под постоянным наблюдением специалистов, хорошо отреагировали на лечение. В частности, им назначили противовоспалительные средства.

Коронавирусная инфекция была выявлена у трех 16-летних львиц и одного самца, которому четыре года. ПЦР-исследование провели после сигнала от одного из смотрителей: сотрудник зоопарка обратил внимание на подозрительные симптомы, появившиеся у львов.

Известно, что какие-либо другие животные с заболевшими львами не контактировали. Однако подтвердился COVID-19 у двух работников зоопарка. Вместе с тем, зверинец продолжает работу в обычном режиме.

Власти уже инициировали расследование, выясняя, как хищники могли быть инфицированы коронавирусом. Ветеринарная служба Барселоны поддерживает связь с коллегами из зоопарка Нью-Йорка, где в минувшем апреле COVID-19 обнаружили у трех львов и четырех тигров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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