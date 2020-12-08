Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Госдума поддержала проект о расширении полномочий полицейских

8.12.2020 21:03

Фото: vk.com



В ходе сегодняшнего пленарного заседания Государственной Думой в первом чтении был одобрен проект, согласно которому расширяются полномочия полицейских.



В частности, речь идет о том, чтобы вскрывать автомобили и выставлять оцепление.



Госдумой в первом чтении сегодня, 8 декабря, был принят законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Как сообщает ТАСС, инициатива предусматривает, в частности, право полицейских проникать в жилые и другого рода помещения, а также на земельные участки и территории в целях задержания подозреваемых.



Законопроект был внесен в Госдуму правительством в минувшем мае. Документ предусматривает также полномочия оцеплять строения, жилые помещения и территории (согласно действующему сейчас законодательству - лишь участки местности).



Сотрудники полиции в случае принятия законопроекта смогут представляться задержанным уже после того, как были пресечены противоправные действия. Вскрывать автомашины они смогут в целях спасения жизни и обеспечения безопасности граждан либо общественной безопасности, в частности, во время массовых беспорядков и условиях ЧС.



В случаях, если собственник транспортного средства в момент вскрытия автомобиля отсутствовал, его проинформируют о действиях полиции в течение суток. Кроме того, правоохранителям необходимо будет обеспечить, чтобы посторонние не проникали в машину, которая была вскрыта.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 179

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