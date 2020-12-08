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Первый сборник прозы Пушкина будет выставлен на торги за 3,2 млн рублей


8.12.2020 19:53
Первый сборник прозы Пушкина будет выставлен на торги за 3,2 млн рублейФото: b-port.com

На торги аукционного дома "Литфонд" будет выставлен первый сборник прозы Александра Пушкина.

Собрание было выпущено в августе 1834 года, сообщает пресс-служба организации. Стартовая цена раритетного издания составит за 3,2 млн рублей.

Речь идет о роскошном экземпляре "Повестей, изданных Александром Пушкиным", сообщают организаторы торгов. Сборник включает в себя первое издание повести "Пиковая дама" в виде книги (до этого произведение публиковалось лишь анонимно на страницах "Библиотеки для чтения" Александра Смирдина - первого многотиражного журнала в России.). В собрание также вошли второе издание "Повестей Белкина" и две главы из исторического произведения "Арап Петра Великого".

Изданная летом 1834 года книга продавалась не очень хорошо, и к концу 1836 года было принято решение переиздать ее как часть нового издания "Романы и повести". Предполагалось, что оно выйдет в 1837 году, но к тому времени великий русский поэт трагически скончался. Опека вскоре после его смерти предпочла уничтожить уже отпечатанные материалы. В результате были сожжены первая часть ("Капитанская дочка") и вторая, в которую вошли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года.

Книга, "просочившаяся" в продажу до того, как ее уничтожили, впоследствии стала считаться большой редкостью из прижизненных изданий Пушкина. В "Литфонде" отметили, что до читателей тогда дошли не более полутора-двух сотен экземпляров.

Аукцион состоится 17 декабря. Ценителям представят в общей сложности 350 лотов. Среди редких книг также будет двухтомник Николая Гоголя "Арабески", выпущенный в 1835 году и ставший первым прижизненным изданием писателя под его настоящей фамилией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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