Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался последний глава Минобороны СССР Шапошников

8.12.2020 18:46

Фото: visualrian.ru



Маршал авиации Евгений Шапошников, являвшийся последним министром обороны Советского Союза, умер на 79-м году жизни



Об этом РБК сообщает со ссылкой на руководителя аппарата "Клуба военачальников" Николая Дерябина.



Подтвердив сведения о смерти Евгения Шапошникова, Николай Дерябин отметил, что "это был последний маршал рода войск — маршал авиации". Сейчас остаются лишь "генералы армии и адмиралы флота", — добавил он.



Комментариев по поводу того, что стало причиной смерти последнего советского министра обороны, Дерябин не дал. По его словам, информацией о дате похорон он пока не располагает, но уверен, что они пройдут на "военно-мемориальном кладбище в Мытищах".



В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что в конце минувшего ноября Шапошников попал в больницу - врачи диагностировали у него пневмонию на фоне заражения COVID-19. В течение последних нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ, но 5 декабря состояние начало ухудшаться. Со ссылкой на столичных врачей отмечается, что резко упало содержание кислорода в крови.



Автор: Злата Богатова

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