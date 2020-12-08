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Турция приобрела первую партию китайской вакцины от коронавируса


8.12.2020 18:07
Турция приобрела первую партию китайской вакцины от коронавирусаФото: verelq.am

Власти Турции сегодня, 8 декабря, сделали заказ 50 млн доз вакцин от коронавируса, созданной в Китае.

Предполагается, что первая партия препарата будет доставлена в страну уже 11 декабря, передает турецкое информационное агентство Hürriyet.

Как стало известно, Анкара закупила вакцину от COVID-19 у китайской фирмы. Со ссылкой на индонезийскую фармакологическую организацию Био Фарма (принадлежит китайской компании Sinovac) отмечается, что речь идет о препарате, который получил название "CoronaVac".

В период тестирований эта вакцина показала эффективность на 97%. Как сообщают разработчики препарата, в первых клинических испытаниях было задействовано 1600 пациентов.

Вакцину предполагается опробовать на территории ряда стран, в частности, Бразилии, Индонезии и Турции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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