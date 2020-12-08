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Турция приобрела первую партию китайской вакцины от коронавируса
8.12.2020 18:07
Фото: verelq.am
Власти Турции сегодня, 8 декабря, сделали заказ 50 млн доз вакцин от коронавируса, созданной в Китае.
Предполагается, что первая партия препарата будет доставлена в страну уже 11 декабря, передает турецкое информационное агентство Hürriyet.
Как стало известно, Анкара закупила вакцину от COVID-19 у китайской фирмы. Со ссылкой на индонезийскую фармакологическую организацию Био Фарма (принадлежит китайской компании Sinovac) отмечается, что речь идет о препарате, который получил название "CoronaVac".
В период тестирований эта вакцина показала эффективность на 97%. Как сообщают разработчики препарата, в первых клинических испытаниях было задействовано 1600 пациентов.
Вакцину предполагается опробовать на территории ряда стран, в частности, Бразилии, Индонезии и Турции.
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