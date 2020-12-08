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Китай и Непал согласовали данные о высоте Эвереста
8.12.2020 17:21
Фото: ex3msport.life
Власти Китая и Непала объявили о том, что государства согласовали между собой новейшие данные о высоте горы Эверест.
Об этом сообщает сегодня, 8 декабря, Центральное телевидение КНР.
Как стало известно, глава КНР Си Цзиньпин обменялся письмами с президентом Непала Бидхья Деви Бхандари. Руководители государств сделали совместное заявление о согласовании высоты Эвереста. Согласно самым последним данным, она составляет сейчас 8 848,86 метра.
Китайская сторона дважды измеряла высоту Эвереста, это происходило в 1975 и в 2005 годах. В первый раз уровень был определен как 8 848,13 метра, а во второй раз исследователи из КНР отдельно измеряли пик Эвереста, оказавшийся в высоту 8 844,43 метра, и толщу его ледяного и снежного покрова. Как оказалось, эта "шапка" имела толщину в 3,5 метра.
В Непале придерживались мнения о том, что определять высоту горы следует, включая снег и лед на вершине. В 2010 году руководство государств смогло договориться о том, что будет использоваться именно такой подход.
После того, как в 2015 году в Непале произошло землетрясение, специалисты из некоммерческого консорциума геофизических исследований UNAVCO выступили с заявлением о том, что Джомолунгма (так называют Эверест непальцы) стала ниже на 2,5 сантиметра.
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