Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китай и Непал согласовали данные о высоте Эвереста

8.12.2020 17:21

Фото: ex3msport.life



Власти Китая и Непала объявили о том, что государства согласовали между собой новейшие данные о высоте горы Эверест.



Об этом сообщает сегодня, 8 декабря, Центральное телевидение КНР.



Как стало известно, глава КНР Си Цзиньпин обменялся письмами с президентом Непала Бидхья Деви Бхандари. Руководители государств сделали совместное заявление о согласовании высоты Эвереста. Согласно самым последним данным, она составляет сейчас 8 848,86 метра.



Китайская сторона дважды измеряла высоту Эвереста, это происходило в 1975 и в 2005 годах. В первый раз уровень был определен как 8 848,13 метра, а во второй раз исследователи из КНР отдельно измеряли пик Эвереста, оказавшийся в высоту 8 844,43 метра, и толщу его ледяного и снежного покрова. Как оказалось, эта "шапка" имела толщину в 3,5 метра.



В Непале придерживались мнения о том, что определять высоту горы следует, включая снег и лед на вершине. В 2010 году руководство государств смогло договориться о том, что будет использоваться именно такой подход.



После того, как в 2015 году в Непале произошло землетрясение, специалисты из некоммерческого консорциума геофизических исследований UNAVCO выступили с заявлением о том, что Джомолунгма (так называют Эверест непальцы) стала ниже на 2,5 сантиметра.



Автор: Злата Богатова

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