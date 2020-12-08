Желающим вакцинироваться от коронавируса не стоит пить 56 дней

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8.12.2020 16:53

Фото: autogear.ru



Всем, кто хотел бы привиться от коронавируса, следует отказаться от употребления алкоголя за две недели до иммунизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Кроме того, воздерживаться от спиртного необходимо и в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила она.



По словам Анны Поповой "абсолютно точно надо прекратить" прием спиртного по меньшей мере за две недели до иммунизации от COVID-19. Пояснив, что процесс выработка иммунитета длится три недели между двумя инъекциями, необходимо выдержать и этот срок, рассказала глава Роспотребнадзора в эфире радиостанции "Комсомольская правда".



Руководитель ведомства пояснила, что употребление спиртного создает дополнительную нагрузку системы дезинтоксикации организма, а это может привести к понижению формирования иммунитета.



Попова также указала группы риска, представителям которых необходимо вакцинироваться в первую очередь. Речь идет о тех, кто имеет высокий профессиональный риск: медицинские работники, педагоги и целый ряд других профессий. Кроме того, прививка необходима людям с ослабленным здоровьем и пожилым.



Автор: Злата Богатова

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