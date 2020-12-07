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В 2021 году в России году могут ввести ряд запретов для жильцов
16:05
Фото: er.ru
С 1 января следующего года в России вступают в силу по меньшей мере десять нововведений, касающихся жильцов многоквартирных домов.
По мнению эксперта, в противопожарном законодательстве изменения не будут особенно заметны.
Изменения в "Правила противопожарного режима в РФ", вступающие в силу с 1 января 2021 года, прокомментировал руководитель управления дивизиона "Москва" УК "ПИК-Комфорт" Александр Цветков. Мнение эксперта приводит сегодня агентство "Интерфакс."
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что в скором времени владельцам жилья в многоквартирных домах придется столкнуться с новыми запретами. Вместе с тем, использовать неисправные газовые приборы и эксплуатировать соответствующее оборудование без заключенного договора на техобслуживание запрещается и сейчас.
Александр Цветков напомнил, что такие нормы были установлены уже достаточно давно, эти вопрос находятся в компетенции региональных поставщиков ресурса. В частности, в Москве за это отвечает Мосгаз, а в Подмосковье — Мособлгаз.
Эксперт также предположил, что исполнение некоторых других запретом может быть осложнено из-за отсутствия доступа в квартиру для проверки. Учитывая, что собственники имеют право никого не пускать на свою жилплощадь без ордера, пока сложно предположить, как будет выполняться требование, связанное с непогашенными сигаретами, хотя "это само собой разумеющиеся элементарные меры безопасности".
Комментируя пункт о решетках, установленных на окнах, Цветков отметил, что этот вопрос более актуален по отношению к эвакуационным выходам, а там они априори не могут быть закрытыми.
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