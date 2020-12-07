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В Индии более 300 человек госпитализированы из-за неизвестной болезни
7.12.2020 13:06
Фото: yenicag.ru
В больницы индийского города Элуру, который находится на территории южного штата Андхра-Прадеш, экстренно доставили свыше трехсот человек.
Один пациент скончался, сообщает The Hindu. По данным газеты, медики пока затрудняются поставить диагноз.
Отмечается, что пациентов с симптомами неизвестного заболевания начали доставлять в больницы еще в субботу. К вечеру воскресенья их количество составило 315, включая семьдесят женщин и около пятидесяти детей
Большинство заболевших жалуются на сильное головокружение и обмороки, а также головную боль. Кроме того, у них наблюдаются симптомы, характерные для эпилепсии. Подавляющая часть пациентов находится сейчас в стабильном состоянии, но одного человека спасти не удалось.
Известно также, что тесты на коронавирус у этих пациентов были отрицательными.
Специалистам пока не удалось установить возбудителя. В лаборатории продолжают исследовать образцы воды, продуктов питания и крови пациентов. Как пояснили представители местных органов здравоохранения, в числе основных версий - воздействие загрязненного воздуха либо употребление недоброкачественных продуктов.
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