Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минздраве опровергли предложение ограничивать передвижение по РФ

12:41

Фото: protivkart.ru



Российское Министерство здравоохранения не выступало с предложениями запрещать передвижение граждан по территории РФ.



Как подчеркнул помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, распространившаяся в СМИ фраза вырвана из контекста.



Представитель Минздрава заявил, что в действительности речь шла о введении подобных мер властями других стран. По словам Алексея Кузнецова, появившаяся в прессе фраза была вырвана из контекста, передает агентство "Интерфакс". На текущий момент ведомство не выступает с предложением ввести дополнительные ограничения, которые бы были связаны с передвижениями граждан по территории РФ.



Министр здравоохранения говорил о возможном введении "ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась", выступая с научным докладом на конференции "Медицина и качество". По словам Кузнецова, речь шла о мерах, которые в прошлом применялись в различных странах мира или могли бы использоваться в целях контроля за инфекционными процессами.



Ранее в СМИ широко распространилась цитата российского министра здравоохранения Михаила Мурашко. Выступая на конференции, он заявил о том, что вторая волна и очаги, появляющиеся внутри страны, требуют, вероятно, "рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами". Кроме того, подчас такая необходимость может возникнуть и "внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".



Напомним, в конце прошлой недели власти Калифорнии объявили о введении карантинных мер в пределах территории, где проживает порядка 27 млн человек. Предполагается, что период действия нового карантина продлится не менее трех недель. До его окончания не будут работать бары, музеи и салоны красоты, закроются развлекательные парки и игровые площадки. Ресторанам будет разрешено работать лишь навынос и для доставки.



Ограничения связаны с риском возникновения дефицита свободных мест в местных больницах. На фоне продолжающегося сейчас в регионе распространения коронавируса их доля уже составляет менее 15%. По данным официальной статистики, в Южной Калифорнии осталось около 12,5% свободных мест, а в Долине Сан-Хоакин - 8,6%.



Автор: Злата Богатова

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