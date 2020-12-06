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В Калифорнии в зоне карантина окажутся десятки миллионов людей


6.12.2020 16:46
В Калифорнии в зоне карантина окажутся десятки миллионов людейФото: pointville.ag

По распоряжению губернатора с вечера воскресенья, 6 декабря, объявляется карантин в Южной Калифорнии и Долине Сан-Хоакин.

В пределах зоны, где будут действовать ограничительные меры, проживает порядка 27 млн человек, сообщает телевизионный канал CNN.

Предполагается, что период действия нового карантина продлится не менее трех недель. До его окончания не будут работать бары, музеи и салоны красоты, закроются развлекательные парки и игровые площадки. Ресторанам будет разрешено работать лишь навынос и для доставки. Магазины продолжат деятельность в ограниченном режиме.

Школы в период действия карантинных ограничений будут оставаться открытыми.

Власти штата были вынуждены повторно объявить жесткие меры из-за риска возникновения дефицита свободных мест в местных больницах. На фоне продолжающегося сейчас в регионе распространения коронавируса их доля уже составляет менее 15%. По данным официальной статистики, в Южной Калифорнии осталось около 12,5% свободных мест, а в Долине Сан-Хоакин - 8,6%.

Отмечается, что в области залива Сан-Франциско карантин уже ввели в минувшую пятницу, 4 декабря, еще до того, как было принято решение на уровне штата. Срок ограничений установлен до 4 января, их действие распространится примерно на 5,8 млн человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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