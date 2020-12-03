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СМИ: В США считают Израиль виновником убийства физика в Иране
3.12.2020 06:32
Фото: bryansktoday.ru
Инициатором убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, офицера Корпуса стражей Исламской революции, могут быть представители Израиля.
Такого мнения придерживаются власти Соединенных Штатов, передает CNN.
Со ссылкой на источник в американском руководстве уточняется, что израильские спецслужбы уже довольно давно "охотились" за Мохсеном Фахризаде.
Иранский ученый погиб в результате покушения 27 ноября 2020 года на территории провинции Тегеран. Физик был старшим научным сотрудником Минобороны и ВС Ирана, он руководил Центром физических исследований и курировал "Проект Амад", в рамках которого создаются ядерные боеголовки для баллистических ракет.
В Тегеране ранее уже заявляли о том, что имеют доказательства причастности Израиля к расправе над ученым.
Ранее телевизионный канал Al Alam со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что израильтяне при покушении на физика использовали оружие, которое контролировалось через спутник.
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