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В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»
6.12.2020 19:12
Фото: zabavatut.ru
О смерти Василия Клепалова, который в прошлом занимал пост гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) и оказался фигурантом уголовного дела о взятке, информирует столичное управление ФСИН.
В рамках начатой проверки выясняются обстоятельства случившегося.
Информацию о смерти Клепалова подтвердили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, сегодня, 6 декабря, в СИЗО-2 Москвы скончался экс-гендиректор "Нижегородского авиационного общества", обвиняемый по ст. 291 УК РФ. Отмечается, что сначала он обратился к медработнику учреждения. Вызванная в СИЗО неотложка спасти мужчину не смогла.
По предварительным данным, причиной смерти подозреваемого могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Со ссылкой на представителей УФСИН отмечается, что умерший находился на диспансерном учете в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями.
В минувшем июне вместе Василием Клепаловым по делу о взятке в размере 2 млн рублей был задержан руководитель отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков. Под домашний арест в рамках начатого расследования был помещен замглавы управления ФСВТС Сергей Гармаш.
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