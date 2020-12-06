Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»

6.12.2020 19:12

Фото: zabavatut.ru



О смерти Василия Клепалова, который в прошлом занимал пост гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) и оказался фигурантом уголовного дела о взятке, информирует столичное управление ФСИН.



В рамках начатой проверки выясняются обстоятельства случившегося.



Информацию о смерти Клепалова подтвердили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, сегодня, 6 декабря, в СИЗО-2 Москвы скончался экс-гендиректор "Нижегородского авиационного общества", обвиняемый по ст. 291 УК РФ. Отмечается, что сначала он обратился к медработнику учреждения. Вызванная в СИЗО неотложка спасти мужчину не смогла.



По предварительным данным, причиной смерти подозреваемого могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Со ссылкой на представителей УФСИН отмечается, что умерший находился на диспансерном учете в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями.



В минувшем июне вместе Василием Клепаловым по делу о взятке в размере 2 млн рублей был задержан руководитель отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков. Под домашний арест в рамках начатого расследования был помещен замглавы управления ФСВТС Сергей Гармаш.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

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