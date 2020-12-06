ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Землю вернулась капсула с грунтом астероида Рюгу
На Землю вернулась капсула с грунтом астероида Рюгу
2020 год назван худшим в истории
2020 год назван худшим в истории
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млнКипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн
В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»
Главврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в РоссииГлавврач Филатовской больницы сделал прогноз о сроках окончания эпидемии в России
В Калифорнии в зоне карантина окажутся десятки миллионов людейВ Калифорнии в зоне карантина окажутся десятки миллионов людей
Кравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за ДонбассаКравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за Донбасса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»


6.12.2020 19:12
В СИЗО скончался экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества»Фото: zabavatut.ru

О смерти Василия Клепалова, который в прошлом занимал пост гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) и оказался фигурантом уголовного дела о взятке, информирует столичное управление ФСИН.

В рамках начатой проверки выясняются обстоятельства случившегося.

Информацию о смерти Клепалова подтвердили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, сегодня, 6 декабря, в СИЗО-2 Москвы скончался экс-гендиректор "Нижегородского авиационного общества", обвиняемый по ст. 291 УК РФ. Отмечается, что сначала он обратился к медработнику учреждения. Вызванная в СИЗО неотложка спасти мужчину не смогла.

По предварительным данным, причиной смерти подозреваемого могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Со ссылкой на представителей УФСИН отмечается, что умерший находился на диспансерном учете в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями.

В минувшем июне вместе Василием Клепаловым по делу о взятке в размере 2 млн рублей был задержан руководитель отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков. Под домашний арест в рамках начатого расследования был помещен замглавы управления ФСВТС Сергей Гармаш.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Власти Ирана создадут рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщикаВласти Ирана создадут рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика
Кравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за ДонбассаКравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за Донбасса
В Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протестыВ Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протесты
В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 годуВ ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
Пропал монолит, обнаруженный в пустыне ЮтыПропал монолит, обнаруженный в пустыне Юты

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru