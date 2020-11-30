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В Китае сняли с показа фильм «Охотник на монстров»
13:27
Фото: vk.com
Китайские кинотеатры были вынуждены приостановить показ "Охотника на монстров", передает журнал Variety.
Причиной этого стала негативная реакция зрителей на одну из сцен фильма, созданного по мотивам серии видеоигр Monster Hunter.
Фильм "Охотник на монстров" в Китае начали показывать 4 декабря, тогда как в других странах мира премьера планируется гораздо позже. В частности, в кинотеатрах Соединенных Штатов ленту начнут демонстрировать лишь после 25 декабря, а российские зрители смогут увидеть фильм с 14 января 2021 года.
Практически сразу после начала проката китайские зрители начали выражать недовольство. Любители кино посчитали оскорбительной одну из шуток в этом фильме. В результате кинотеатры объявили о том, что показы приостановлены. Предполагается, что реплику вырежут, а затем фильм снова будет показываться в кинотеатрах.
Возмущенные китайские зрители тем временем выражают недовольство и в адрес создателей видеоигры Monster Hunter. Множество пользователей уже оставили гневные отзывы на странице видеоигры в сервисе Steam. В компании Capcom, которая разрабатывала Monster Hunter, лишь напомнили, что не имеют никакого отношения к созданию "Охотника на монстров".
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