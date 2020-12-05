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Ученые выявили мутации коронавируса, способные ускользать от антител
5.12.2020 21:56
Фото: prozhelezu.ru
Американские исследователи изучали мутации шиповидного белка коронавируса и RBD, его ключевой части, передает ТАСС.
В результате ученым удалось обнаружить изменения, благодаря которым возбудитель получал возможность избегать связывания антителами.
Материал с выводами ученых из Центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хатчинсона появился в электронной библиотеке bioRxiv. В статье отмечается, что составленные исследователями карты демонстрируют, "насколько ускользающие мутации представлены в настоящее время при распространении SARS-CoV-2".
По состоянию на середину минувшего ноября исследователи выяснили, что существует достаточное количество мутаций вируса, способного поражать человеческий организм и при этом успешно ускользающего от одного или сразу нескольких антител. Ученые уточняют, что одна из таких мутаций связана со вспышкой заражений коронавирусом среди норок, которая происходила в Нидерландах и Дании.
Ученые пояснили, что исследовали мутации шиповидного белка коронавируса и RBD, его ключевой части, который используется при внедрении в клетки. Специалисты выяснили, что мутируя, вирус получает способность маскироваться от антител.
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