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Ученые выявили мутации коронавируса, способные ускользать от антител


5.12.2020 21:56
Ученые выявили мутации коронавируса, способные ускользать от антителФото: prozhelezu.ru

Американские исследователи изучали мутации шиповидного белка коронавируса и RBD, его ключевой части, передает ТАСС.

В результате ученым удалось обнаружить изменения, благодаря которым возбудитель получал возможность избегать связывания антителами.

Материал с выводами ученых из Центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хатчинсона появился в электронной библиотеке bioRxiv. В статье отмечается, что составленные исследователями карты демонстрируют, "насколько ускользающие мутации представлены в настоящее время при распространении SARS-CoV-2".

По состоянию на середину минувшего ноября исследователи выяснили, что существует достаточное количество мутаций вируса, способного поражать человеческий организм и при этом успешно ускользающего от одного или сразу нескольких антител. Ученые уточняют, что одна из таких мутаций связана со вспышкой заражений коронавирусом среди норок, которая происходила в Нидерландах и Дании.

Ученые пояснили, что исследовали мутации шиповидного белка коронавируса и RBD, его ключевой части, который используется при внедрении в клетки. Специалисты выяснили, что мутируя, вирус получает способность маскироваться от антител.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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