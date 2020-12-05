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Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона России


5.12.2020 21:16
Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона РоссииФото: smi2.net

Дочь главы отечественного оборонного ведомства Сергея Шойгу сегодня, 5 декабря, стала президентом Федерации триатлона России, передает ТАСС.

Как заявила Ксения Шойгу, на этом посту она намерена осуществить "максимальное количество благих дел".

29-летняя Ксения Шойгу заняла пост президента Федерации триатлона России (ФТР) по результатам сегодняшних выборов. Голосование, проводившееся на безальтернативной основе, состоялось в Олимпийском комитете РФ. Кандидатуру дочери Сергея Шойгу выдвинул на голосование теперь уже экс-глава этой спортивной организации Петр Иванов. В последних числах минувшего ноября его избрали на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ксения Шойгу в настоящее время является советником замглавы правления Газпромбанка. Кроме того, она осуществляет руководство "Лигой героев", которая проводит такие массовые спортивные мероприятия, как "Забег.РФ" и "Гонка героев".

Ранее появилась информация о том, что действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина является единственным кандидатом на предстоящих выборах. По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году конференция ФКСР будет проводиться без заседания. Все решения примут по результатам заочного голосования делегатов, бюллетени принимаются до 5 декабря. Предполагается, что итоги выборов огласят 7 декабря.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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