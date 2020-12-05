Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона России

5.12.2020 21:16

Фото: smi2.net



Дочь главы отечественного оборонного ведомства Сергея Шойгу сегодня, 5 декабря, стала президентом Федерации триатлона России, передает ТАСС.



Как заявила Ксения Шойгу, на этом посту она намерена осуществить "максимальное количество благих дел".



29-летняя Ксения Шойгу заняла пост президента Федерации триатлона России (ФТР) по результатам сегодняшних выборов. Голосование, проводившееся на безальтернативной основе, состоялось в Олимпийском комитете РФ. Кандидатуру дочери Сергея Шойгу выдвинул на голосование теперь уже экс-глава этой спортивной организации Петр Иванов. В последних числах минувшего ноября его избрали на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).



Ксения Шойгу в настоящее время является советником замглавы правления Газпромбанка. Кроме того, она осуществляет руководство "Лигой героев", которая проводит такие массовые спортивные мероприятия, как "Забег.РФ" и "Гонка героев".



Ранее появилась информация о том, что действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина является единственным кандидатом на предстоящих выборах. По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году конференция ФКСР будет проводиться без заседания. Все решения примут по результатам заочного голосования делегатов, бюллетени принимаются до 5 декабря. Предполагается, что итоги выборов огласят 7 декабря.



Автор: Злата Богатова

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