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В Волоколамске задержан подозреваемый в убийстве семьи
4.12.2020 23:46
Фото: deon.pl
Тела двух взрослых и ребенка с признаками криминальной смерти были найдены ранее в одном из дачных домов садоводства "Малахит" в Подмосковье.
Останки супругов и их 16-летне дочери обнаружили сотрудники МЧС, тушившие пожар. У дома находился сожженный автомобиль, принадлежащий семье.
Родители и ребенок перестали выходить на связь после того, как отправились на дачу, передают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Подмосковья. По предварительным данным, причиной смерти семьи стали огнестрельные ранения.
Вскоре после ЧП в Волоколамске был задержан мужчина 1980 года рождения, который подозревается в причастности к тройному убийству. По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, из официальных источников пока не поступало.
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