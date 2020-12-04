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В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
4.12.2020 22:21
Фото: vk.com
В следующем году мир может столкнуться с кризисом, какого еще не случалось за время существования ООН.
С таким прогнозом выступил руководитель Всемирной продовольственной программы международной организации Дэвид Бизли.
Выступая в рамках специальной сессии ГА ООН по борьбе с пандемией коронавируса, Дэвид Бизли, в частности, заявил о том, что в 2021 году угроза голодной смерти может распространиться на 270 млн человек. Ситуация, которая становится все более сложной, в последнее время усугубляется из-за распространения COVID-19.
По словам Бизли, в следующем году мир может испытать самый серьезный гуманитарный кризис за период существования ООН.
Как свидетельствуют данные, периодически публикуемые продпрограммой ООН, наибольшее число голодающих сохраняется в государствах Африки.
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