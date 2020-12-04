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Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями
4.12.2020 20:58
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Анатолий Чубайс назначается спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
На этом посту он не будет госслужащим, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава РФ Владимир Путин подписал сегодня указ о назначении Анатолия Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, информирует пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря Путина, Чубайс не будет входить в штат сотрудников президентской администрации, а также являться госслужащим.
Анатолий Чубайс на протяжении последних двенадцати лет был руководителем "Роснано". В 2008 году, когда он начал работать в этом качестве, компания именовалась "Российской корпорацией нанотехнологий".
В минувшем ноябре российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о предстоящем объединении в инвестблок на основе ВЭБ.РФ ряда институтов, включая "Роснано". На пост нового руководителя организации назначили Сергея Куликова, который в прошлом был первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Ранее в Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати. Процесс предполагается осуществить "бесшовно", сотрудникам ведомств предстоит продолжать трудиться в составе министерства. Предполагается, что вливание агентств в Минцифры сделает использование имеющихся ресурсов еще более рациональным и эффективным.
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