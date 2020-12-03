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ФСБ: В перестрелке на границе с Украиной убит один из нарушителей
13:03
Фото: akchabar.kg
Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе перестрелки с пограничниками один из неизвестных, пытавшихся пересечь границу Украины и России, получил смертельные ранения. ЧП случилось сегодня, 4 декабря, на участке погрануправления спецслужбы по Белгородской и Воронежской областям.
Трое вооруженных неизвестных, которые прибыли с украинской территории, пытались оказывать вооруженное сопротивление российским пограничникам во время задержания. В результате один из нарушителей был смертельно ранен ответным огнем. Двое злоумышленников скрылись за пределами РФ, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в конце минувшего июля на границе с Украиной был пойман контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников на автомашине.
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