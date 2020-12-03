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Гидрометцентр предупреждает об аномальных морозах в европейской части РФ
08:08
Фото: smi2.net
Жителям целого ряда регионов европейской части РФ в ближайшее время придется столкнуться с аномальными морозами. Согласно данным специалистов, температура воздуха окажется значительно ниже нормы.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Как стало известно, метеорологи предсказывают похолодание в Калмыкии. Согласно данным специалистов, температура воздуха в регионе может понизиться до — 22 градусов, а это сразу на 10—12 градусов меньше нормальных показателей.
По словам Романа Вильфанда, аномальные холода ожидаются и в других регионах Поволжья, в частности, в северных районах Волгоградской области и побережья Волги. Там температура будет ниже климатической нормы этого периода сразу на 10−15 градусов.
Кроме того, к морозам стоит подготовиться жителям Кировской, Нижегородской и Пензенской областей, Марий Эл и Мордовии. Поделившись прогнозом, представители Гидрометцентра подчеркнул, что предстоящие погодные события требуют особого внимания со стороны местных служб - медицинских и коммунальных.
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