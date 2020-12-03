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В Чите на улице найдено тело новорожденного ребенка
3.12.2020 14:08
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Читы приступили к проверке по факту обнаружения тела ребенка в мусорном баке на улице Усуглинской.
О случившемся рассказал журналистам пресс-секретарь СУ СКР по Забайкалью краю Егор Марков. Как стало известно, ЧП зафиксировано на территории Железнодорожного района сегодня утром.
Сигнал в полицию поступил от очевидцев, заметивших в мусорном баке тело младенца. Сообщение приняли около 10:00 по местному времени (04:00 по Москве). Представители СУ СКР приступили к доследственной проверке, в рамках которой уже осмотрено место происшествия. Ведется поиск и опрос свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
Накануне поступила информация о теле новорожденного ребенка, которое было обнаружено на мусорном полигоне под Челябинском. Полицию об этом информировали рабочие сортировочного комплекса в Сосновском районе, которые нашли младенца в обувной коробке. Причины смерти ребенка предстоит установить экспертам.
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