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Иранская разведка пока еще не готова обнародовать сведения об убийстве ученого
30.11.2020 22:46
Фото: arab.com.ua
Как заявил глава иранского Министерства информации Махмуд Алави, спецслужбы на текущий момент располагают множеством улик и продолжают изучать "все аспекты проблемы". Вместе с тем, делиться имеющимися данными они будут лишь после "четких выводов" о случившемся, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Ирана.
Пока спецслужбы Ирана не собираются оглашать свои выводы по делу об убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Сведения, касающиеся инцидента, будут обнародована сразу после получения необходимых выводов, сообщил министр информации Ирана Махмуд Алави, являющийся главой разведки страны.
Ранее стало известно о том, что власти Ирана создадут рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика. Установлением все обстоятельств инцидента займутся члены коллектива, который будет сформирован генпрокурором совместно с генштабом ВС страны и судебной организацией при ВС, а также разведкой и службой безопасности.
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