Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Месси оштрафовали за акцию в честь Марадоны во время матча

2.12.2020 20:02

Фото: cdn.agency



Известному футболисту Лионелю Месси выписали штраф в размере 600 евро из-за акции, которую нападающий каталонской "Барселоны" устроил в ходе матча с "Осасуной".



Спортсмен почтил память Диего Марадоны, сняв футболку на поле.



Как стало известно, аргентинского спортсмена наказали за акцию, устроенную им во время игры. Лионель Месси почтил память недавно ушедшего из жизни соотечественника, легендарного футболиста Диего Марадоны, передает Sport.es.



Инцидент произошел 29 ноября, когда "Барселона" одержала победу над "Осасуной" с результатом 4:0. Став автором четвертого гола, Месси прямо на поле снял футболку. Как выяснилось, под дней была еще одна - аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10.



Отмечается, что Месси смог избежать максимального штрафа в размере 3 000 евро. Клуб после случившегося было решено оштрафовать на 350 евро. Решение было вынесено Комитетом по соревнованиям чемпионата Испании по футболу.



В 1993 году Диего Марадона играл в составе "Ньюэллс Олд Бойз". За молодежную команду клуба в период 1995-2000 год выступал и Лионель Месси, позже начавший сотрудничать с системой каталонской "Барселоны".



Ранее появились сведения о том, что врача Марадоны заподозрили в непредумышленном убийстве футболиста. Правоохранительные органы Аргентины предъявили соответствующее обвинение Леопольдо Луке, в его доме прошли обыски. Полицейские изъяли различные медицинские записи, компьютеры и гаджеты. Вместе с тем, мера пресечения в отношении врача пока не выносилась.



Автор: Злата Богатова

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