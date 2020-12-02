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До пяти человек возросло число жертв наезда на пешеходов в Трире
2.12.2020 15:28
Фото: tag24.de
По уточненным данным, в результате ЧП в Трире (Германия) погибли пять человек.
Об этом городское полицейское управление сообщило в своем официальном Twitter.
Ранее местные власти информировали о двух погибших и нескольких пострадавших.
Согласно предварительным выводам правоохранителей, причиной трагедии могло стать алкогольное опьянение водителя. Сев за руль нетрезвым, мужчина допустил наезд на пешеходов.
Известно, что среди жертв трагедии - ребенок. Травмы различной степени тяжести получили около пятнадцати человек. Кроме того, порядка двадцати очевидцев обратились за помощью к психологам после шока, который им пришлось испытать из-за случившегося.
Полицейские продолжают расследование, выясняя все обстоятельства инцидента. Комментируя происшествие, старший прокурор Трира Петер Фрицен заявил о том, что подозреваемый может страдать от расстройства психики.
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